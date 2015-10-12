Спогади з польового щоденника офіцера штабу 14-ої бригади. Позивний «Боцман».

Березень 2014. Майдан позаду. Але попереду подальша ескалація сепаратизму через агресію у Криму та на Сході України. Перший же день коли відчинились двері військкоматів, я пішов до нашого Луцького та був записаний у першій трійці офіцерів-добровольців… докладніше