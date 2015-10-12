Журнал «Кримінальне чтиво.UA»

видання, яке регулярно інформуватиме читачів про злочини міліції, прокуратури, судів і суддів проти «маленького» українця.

Спогади з польового щоденника офіцера штабу 14-ої бригади. Позивний «Боцман».

Жов 23

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12091338_1651322021811248_3498564188142482002_oБерезень 2014. Майдан позаду. Але попереду подальша ескалація сепаратизму через агресію у Криму та на Сході України. Перший же день коли відчинились двері військкоматів, я пішов до нашого Луцького та був записаний у першій трійці офіцерів-добровольців… докладніше


21 серпня у Львові з’явиться нова поліція

Сер 16

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originalВже з наступної п’ятниці Львів патрулюватиме нова поліція, – повідомляє речник Громадської консультативної ради при ГУМВСУ у Львівській області Олег Пилипенко. докладніше


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Вітання «Львівгазу» з лінії фронту

Сер 4

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IMG_7036Не зважаючи на свою тимчасову відсутність, я продовжую тримати справу щодо зловживань керівництва ПАТ «Львівгаз» на контролі. докладніше


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На вогньовому рубежі

Лип 24

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2Військовослужбовці в/ч В 0259 готові зустріти ворога вогнем. докладніше


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Прощальний копняк корупції

Чер 29

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IMG_6481Панове, не спішіть святкувати. Війна не вічна… докладніше


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Віце-міс відмовилась від корони

Чер 18

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image (3)Друга віце-міс конкурсу «Miss Ukraine. Lviv region 2015» відмовилась від титулу з етичних міркувань. докладніше


Конкурс скандалів 2

Чер 16

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IMG_39764 червня інформаційна агенція ЗІК опублікував у рубриці «Аналітика» статтю «Конкурс скандалів?»
У публікації розповідалося про секс-скандал, який розгорівся навколо вітчизняних конкурсів краси. Після появи публікації цей скандал набрав ще більших масштабів, переключивши увагу з столиці на Львів. докладніше


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Роздуми про «Львівгаз»

Чер 16

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gggEmpresa de desatascos de tuberías, vaciado de fosas sépticas y aljibes, limpieza de arquetas en Barcelona con camión cuba, inspección con cámara de TV, limpieza de pozos negros. докладніше


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