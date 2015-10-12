Спогади з польового щоденника офіцера штабу 14-ої бригади. Позивний «Боцман».

Березень 2014. Майдан позаду. Але попереду подальша ескалація сепаратизму через агресію у Криму та на Сході України. Перший же день коли відчинились двері військкоматів, я пішов до нашого Луцького та був записаний у першій трійці офіцерів-добровольців… докладніше
Вже з наступної п’ятниці Львів патрулюватиме нова поліція, – повідомляє речник Громадської консультативної ради при ГУМВСУ у Львівській області Олег Пилипенко. докладніше
Не зважаючи на свою тимчасову відсутність, я продовжую тримати справу щодо зловживань керівництва ПАТ «Львівгаз» на контролі. докладніше
На вогньовому рубежі
Лип 24
Військовослужбовці в/ч В 0259 готові зустріти ворога вогнем. докладніше
Прощальний копняк корупції
Чер 29
Панове, не спішіть святкувати. Війна не вічна… докладніше
Друга віце-міс конкурсу «Miss Ukraine. Lviv region 2015» відмовилась від титулу з етичних міркувань. докладніше
Конкурс скандалів 2
Чер 16
4 червня інформаційна агенція ЗІК опублікував у рубриці «Аналітика» статтю «Конкурс скандалів?»
У публікації розповідалося про секс-скандал, який розгорівся навколо вітчизняних конкурсів краси. Після появи публікації цей скандал набрав ще більших масштабів, переключивши увагу з столиці на Львів. докладніше
Роздуми про «Львівгаз»
Чер 16
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