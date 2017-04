Будівельникам пропонували хабар за те що не перешкоджатимуть будувати сучасний кінотеатр у центрі міста

Така ситуація склалася й з проектом Галицького центру кіномистецтва у Львові. 29 вересня, в четвер, на сесії Львіської міської ради буде слухатися проект Галицького центру кіномистецтва. Прогнозується провокація й спроба зірвати голосування в підтримку проекту.

Керівник ТзОВ «Кіносвіт» зазначає: «До нас дійшла інформація, що противники проекту планують провести «залякувальну» акцію, коли під час сесії депутатам роздаватимуться листівки з погрозами. В той час, як законодавством прямо забороняється втручання в роботу депутатів шляхом агітування чи наполегливого переконування у прийнятті рішення».

В той же час один з опонентів інвестора (ТзОВ «Кіносвіт») вимагав варіант «примирення» – трикімнатну квартиру. У випадку відмови задовільнити «прохання» обіцяв будь-якою ціною зірвати реалізацію проекту. Інвестор звернувся із заявою до правоохорониих органів й було відкрито кримінальне провадження. Вже більше 10-ти років інвестору й меценату ТзОВ «Кіносвіт» не вдається завершити власний культурний проект відновлення роботи кінотеатру «Україна» в сучасному вигляді й створити сучасний центр дозвілля для мешканців міста й численних гостей з різних куточків світу.

Ще в 2005 році ТзОВ «Кіносвіт» придбали цілий майновий комплекс кінотеатру й отримав документи права власності. Будівлю кінотеатру хотіли відродити шляхом реконструкції, аби у Львові був сучасний заклад для кіноманів та поціновувачів високого мистецтва. Однак після численних експертиз та висновків фахівців НУ “Львівська політехніка” стало розуміло, що будівля старого кінотеатру не підлягає реконструкції. Інвестор взявся за дозвільну документацію на реалізацію нового проекту — Галицького центру кіномистецтва. Проект погодили усі необхідні служби: від управлінь Львівської міської ради та облради до Міністерства культури. Компанія «Кіносвіт» зібрала повний пакет дозволів. Зокрема, лише археологічні розкопки тривали кілька років. Під час земельних робіт здійснювався прискіпливий археологічний нагляд. Дуже важливо, що станом на сьогодні укріплено фасади та фундаменти сусідніх будівель, які прилеглі до старого кінотеатру.

Експерти з наукових, культурних, будівельних й інших дотичних середовищ підтримують цей проект ТзОВ«Кіносвіт». В обговоренні залучені фахівці й громадські активісти. Раніше в проекті було передбачено лише кіноцентр, заклади харчування й торгові площі. На думку багатьох експертів торгові площі були не потрібні й почувши заклик громадськості інвестор дослухався порад й змінив концепцію – відмовитись від торгових площ й запровадити якісний міський мультифункційний центр.

В Галицькому центрі кіномистецтва, як в сучасному кіноцентрі має бути арт-центр, конференц-хол, центр розвитку дітей, громадський простір, fashion-центр тощо. Основна місія проекту – побудова культурного майданчика для творчої молоді й митців, демонстрація сучасних витворів художнього мистецтва й фотомистецтва. Галицький центр кіномистецтва може стати базою для проведення Львівського міжнародного кінофестивалю. Фільми молодих й талановитих українських режисерів, метрів світового та європейського кіно транслюватимуться в сучасних залах.



Директор ТзОВ «Кіносвіт» Олександр Смірнов взяв на себе публічні зобов’язання перед дітьми з потребуючих сімей та учасників АТО, як ізможуть відвідувати безкоштовно Галицький центр кіномистецтва та арт-простір. Також він зазначив, що планує збільшити культурну привабливість проекту за рахунок облаштування навколишньої інфраструктури.

Інвестор проекту найближчим часом оголосить міжнародний архітектурний конкурс на кращий проект сучасного кіноцентру. В конкурсі візьмуть участь спеціалісти-архітектори з різних країн світу. Як розвернеться ситуація із створенням Галицького центру кіномистецтва? Наша редакція буде уважно спостерігати.

