Все що ви скажете буде використано проти вас – це не тільки знаменита фраза американських поліцейських, це ще й головний принцип інформаційної війни, яка жорстко та професійно ведеться проти нас.

На людях, які роблять офіційні заяви лежить грандіозна відповідальність, оскільки їх слова можуть використовувати для створення хвилі негативних емоцій у соціумі, підриву авторитету державної структури, паніки.

Інформаційна війна зараз не менш важлива ніж події на фронті. І ворог радо користається з кожної неточності, а не отримавши приводу для маніпуляції, вдається до відвертої брехні.

Всі ми пам’ятаємо розіп’ятого укро-фашистами хлопчик. Це грубо, дико, але є категорія людей, які і у таке вірять. Як кажуть – піпл хаває.

Я ж хочу розглянути нещодавній випадок, де проти нас грають тонко, майстерно. Не відразу і помітиш маніпуляцію.

На Яворівському полігоні сталося два трагічних випадки. Під час навчань снаряд з БМП помилково потрапив у іншу бойову машину. Загинув військовослужбовець. На тому ж полігоні стався ще один надзвичайний випадок – позбавив себе життя контрактник.

В першому випадку екіпаж БМП під час нічних стрільб сплутав вогні іншої машини з підсвіткою мішені.

У другому – самогубство через депресію на тлі особистих негараздів.

З дян на день трапляється чимало нещасних випадків, самогубства теж нерідкі. З’являється коротке інформаційне повідомлення, про яке швидко забувають, вважаючи що на все воля божа – від біди ніхто з нас не застрахований. Але згадані мною випадки деякі ЗМІ взявся активно використовувати у своїх цілях. Чому? У кращому випадку у гонитві за рейтингами та сенсацією…

Тут легко спекулювати на почуттях, тому що у обох випадках з життя пішли військовослужбовці. Іде війна і армія у центрі уваги, а ще це прекрасна можливість нанести шкоду іміджу Збройних Сил.

112 канал у прямому ефірі бере коментар щодо фатального пострілу БМП. Військовий прокурор Львовскоого гарнізону Владислав Савинець розповідає про обставини трагедії.

Пізніше видання «Антикор», з посиланням на 112 канал викладає новину під заголовком: «Військового на львівському полігоні вбили пострілом в голову: подробиці резонансної загибелі солдата».

Підключається і газета Ріната Ахмєтова «Сегодня»:

«На Яворівському полігоні з БМП вбили військового»

У газеті «Сегодня» новину бере сайт «Без табу»: «На Яворовском полигоне военный из БМП расстрелял своих сослуживцев»

Це повідомлення передруковує «Хвиля».

Перечитайте заголовки. Чим дальше від першоджерела, тим страшніше. І з’являються вони не зважаючи на те, що 17 вересня прес-служба оперативного командування «Захід» подала вичерпну інформацію щодо даного випадку.

Заголовки кидаються в очі: вбили, розстріляли! Що відбувається в українській армії? Вбивства та розстріли! Люди читають новини – відвідуваність росте. Відвідуваність, це вплив, це вищі ціни на рекламу.

А що як справа не тільки у грошах?

Мами та дружини з вразливою психікою, яким не вистачило часу прочитати новину, з криками: «Ну пущу», стануть на порозі перед сином чи чоловіком, який вирішив піти на військову службу.

Ще нагадаю, що на полігонах ідуть збори резервістів. Від цих зборів напряму залежить обороноздатність країни і зірвати їх найперше завдання пропагандистської машини Путіна.

Хвиля невдоволення армією через «розстріл» солдата з гармати БМП вже почала підніматись, а тут ще новина.

7 O’Clock

«Инцидент случился около 17:50 вечера в Международном центре миротворчества и безопасности. Пресс-служба военной прокуратуры сообщила, что военнослужащий погиб от рук своего товарища, который нарушил правила обращения с оружием и направил на него свой автомат. Пуля из автомата попала военнослужащему в шею, от чего он умер на месте.

Кроме этого, сообщается что в 21:40 случилось второе происшествие. Во время ночных стрельб, командир Боевой машины пехоты БМП-2 расстрелял соседнюю БМП. Командир второй машины получил ранение в шею и скончался по дороге в госпиталь.»

Сайт посилається на інформації з військової прокуратури. В прокуратурі заперечують що давали такий коментар.

Я готовий їм вірити, оскільки офіційна інформація з цього приводу була оприлюднена військовими тільки 20 вересня. Солдат, що наклав на себе руки залишив на мобільному телефоні передсмертну записку і повідомлення не можна було давати у той же ж день з морально-етичних причин.

«…военный из БМП расстрелял своих сослуживцев», «…военнослужащий погиб от рук своего товарища…»

Тепер прикиньте, як ці «гарно» обіграні трагічні випадки лягають у картину інформаційної війни проти нас.

Збіг обставин? Дай бог, щоб я помилявся.

Іде війна, а під час війни не варто списувати все на збіг обставин. Ворог в нас сильний і не треба йому допомагати, навіть якщо робиться це несвідомо.

Якщо використовувати військові формулювання : в наслідок такого вільного трактування подій, ставиться під сумнів репутація військових, що виконують покладені на них навчально-бойові завдання, та підривається довіра суспільства до Збройних Сил.

То як, автори несвідомих помилок , слава Україні? Не чую відповіді – голосної, впевненої – як у нас в армії!