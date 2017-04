Генерал-майор Ігор Довгань: Треба бути готовими до найгірших сценаріїв

Про підготовку та діяльність підпорядкованих військ оперативного командування «Захід», підрозділів територіальної оборони та підготовку до партизанської війни розповідає командувач військ оперативного командування «Захід» генерал-майор Ігор Довгань. – Товаришу генерал-майоре, розкажіть, будь ласка, про те, як здійснюється підготовка військових частин оперативного командування, якими Ви керуєте? – Підготовка військових частин оперативного командування організована відповідно до функціонального призначення та особливостей виконання завдань військовими частинами та підрозділами.

Військові частини, які знаходяться в підпорядкуванні оперативного командування «Захід» набули бойового досвіду, мають достатній рівень боєздатністі, необхідний рівень технічної оснащеності та матеріальної забезпеченості для захисту суверенітету і територіальної цілісності держави. – Що Ви можете сказати щодо специфіки проведення заходів бойової підготовки? – Бойова підготовка військових частин та підрозділів була переважно практичною і проводилася за двома основними напрямами: з військовими частими і підрозділами, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції, та з військовими частинами і підрозділами, які виконують завдання в пунктах постійної дислокації, набувають бойових спроможностей та відновлюють боєздатність.

У цілому, інтенсивність бойової підготовки за її основними показниками порівняно з 2014 р. зросла у 2-3 рази, що позитивно позначилося на загальному рівні боєздатності військ. – Розкажіть про підготовку військовослужбовців. Можливо, є якісь особливості? – Основні зусилля під час підготовки військовослужбовців були зосереджені на проведенні бойового злагодження військових частин та підрозділів, підвищенні рівня навченості особового складу. Практичне навчання і здобуття необхідних навичок залишилося переважною складовою всіх елементів підготовки військовослужбовців. Рушійною силою та головною мотивацією підготовки особового складу стали приклади ветеранів бойових дій та сучасний бойовий досвід, здобутий в ході бойових дій на сході України.

Як підсумок: за час проведення антитерористичної операції у військових частинах оперативного командування забезпечено якісну підготовку військ до виконання завдань за призначенням. Здійснено бойове злагодження знов сформованих військових частин, що забезпечило проведення успішної ротації військ у зоні бойових дій та надійне виконання ними поставлених бойових завдань. Одночасно, протягом останніх двох років особлива увага приділялась підготовці, удосконаленню тактики дій та навченості підрозділів територіальної оборони. – У попередньому коментарі Ви згадали про територіальну оборону? Розкажіть про це докладніше. – Для організації системи оборони в кожному районі штаби територіальної оборони формують підрозділи територіальної оборони, на які покладаються специфічні завдання, а саме:

посилення охорони і оборони визначених ділянок державного кордону;

охорона важливих об’єктів державного та регіонального значення та комунікацій;

виконання завдань комендантської служби;

розгортання та несення служби на блокпостах;

боротьба з диверсійно-розвідувальними силами противника та незаконними збройними формуваннями;

підтримання правового режиму воєнного стану;

організація руху опору та партизанських загонів у разі захоплення противником території району. – Ви вважаєте, що може дійти до партизанської боротьби?

– Просування військ Російської Федерації углиб України малоймовірно, але завжди треба відпрацьовувати всі, навіть найгірші, сценарії. Тільки здається, що партизанська боротьба – це цілком народна ініціатива. Набагато ефективніше, якщо окрім бажання цивільних людей опиратись ворогу, будуть спеціально підготовлені та озброєні загони, які мають визначені наперед завдання. Для прикладу, це може бути:

руйнування інфраструктури ворога в будь-якій формі;

знищення живої сили противника;

дії на комунікаціях противника з метою порушення постачання його регулярних військ та багато інших завдань.

Отже, партизанська боротьба має готуватися у будь-якому випадку, тим паче, що дії нашого сусіда передбачити важко. Чи Ви могли уявити два роки тому, що буде зараз? Я – ні. Тому спрогнозувати, що буде далі і як буде розвиватися ситуація важко, краще до всього бути готовим.

Між іншим, населення Західної України має чималий досвід партизанської боротьби, набутий під час Другої світової війни. – Розкажіть, як здійснюється підготовка підрозділів територіальної оборони? – З даними підрозділами проводяться навчальні збори із практичним призовом військовозобов’язаних. Під час проведення зборів: відновлюється навченість особового складу у виконанні функціональних обов’язків;

підвищюється рівень знань офіцерів, сержантів і солдат, вивчається штатне озброєння та військова техніка, способи їх застосування, удосконалюються практичні навички їх експлуатації;

проводиться рекогносцировка районів де будуть застосовуватися підрозділи територіальної оборони;

під час проведення зборових заходів проводиться злагодженість управління та підрозділів в цілому за тематикою їх застосування;

перевіряється рівень готовності підрозділу до виконання завдань за призначенням.



– І на завершення, я не сумніваюсь у нашій перемозі, але, на Вашу думку, як швидко це станеться? – Хочу надіятись, що чекати залишилось не довго, але в першу чергу на мою думку, це залежить від того, наскільки швидко та якісно ми зможемо вирішити всі наші внутрішні проблеми, тобто впровадження та виконання пріоритетних реформ, які вплинуть на ситуацію в країні в цілому. Спілкувалася Марія Рівненська

This entry was posted on 22.06.2016, 16:37 and is filed under Візитер, Експерти. You can follow any responses to this entry through RSS 2.0. You can leave a response, or trackback from your own site.