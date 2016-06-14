Король махінацій знову при справі. Такі люди не тонуть?

Редакція журналу «Кримінальне чтиво.Захід» із здивуванням дізналась, що заступник з постачання та обліку газу ПАТ «Львівгаз» Володимир Король, який довший час був одним з фігурантів скандалу про розкрадання коштів та махінацій з обліком газу звільнився з «Львівгазу», та успішно влаштувався на роботу заступником директора «Львівводоканалу»!

Таким чином, «засвітившись» не найкращим чином у газовій сфері він переключився на воду. Він знову на престижній посаді де відкриваються прекрасні перспективи для його чималих здібностей!

Працівники ПАТ «Львівгаз», які з звільненням колишнього керівника Володимира Зленка та його команди почали надіятись на чесне керівництво, співчувають своїм колегам з водоканалу. Цікаво, де ж тепер спливе сам Зленко?

Бажаючим ознайомитись з історією скандалу на ПАТ «Львівгаз» пропонуємо переглянути матеріали на наступними посиланнями

Обережно – газ!

Все, труба! Нас накрили!!!

Копперфільд відпочиває

Зленко «здав» своїх

Львівгаз вбиває!

Правоохоронці взялись за «Лвівгаз»

Справа державного значення

Відволікаючий маневр

Розслідуванням зловживань ПАТ «Львівгаз» займається робоча група

Дивний конкурс, та команда для биття

Роздуми про «Львівгаз»

Прощальний копняк корупції