Король махінацій знову при справі. Такі люди не тонуть?
Редакція журналу «Кримінальне чтиво.Захід» із здивуванням дізналась, що заступник з постачання та обліку газу ПАТ «Львівгаз» Володимир Король, який довший час був одним з фігурантів скандалу про розкрадання коштів та махінацій з обліком газу звільнився з «Львівгазу», та успішно влаштувався на роботу заступником директора «Львівводоканалу»!
Таким чином, «засвітившись» не найкращим чином у газовій сфері він переключився на воду. Він знову на престижній посаді де відкриваються прекрасні перспективи для його чималих здібностей!
Працівники ПАТ «Львівгаз», які з звільненням колишнього керівника Володимира Зленка та його команди почали надіятись на чесне керівництво, співчувають своїм колегам з водоканалу. Цікаво, де ж тепер спливе сам Зленко?
Бажаючим ознайомитись з історією скандалу на ПАТ «Львівгаз» пропонуємо переглянути матеріали на наступними посиланнями
Обережно – газ!
Правоохоронці взялись за «Лвівгаз»
Відволікаючий маневр
Розслідуванням зловживань ПАТ «Львівгаз» займається робоча група
Дивний конкурс, та команда для биття
#1 by газовик on 15.06.2016 - 12:13
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Та перестаньте вже брехати. Нинішні ділки так позбулися людей, які не давали крастикрасти. А тепр ворують во всю.
#2 by Тарас on 15.06.2016 - 18:59
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А ви поговоріть з працівниками. Вони вам розкажуть яка зараз мафія прийшла. Людей погрожують лишити без грошей. Бардак повний. Так, що скоро всі на водоканал проситися будуть.