У той час, як десятки тисяч інвалідів марно чекають від держави на Део Ланоси, обрані, отримують з-за кордону фешенебельні автомобілі. Не платять за них у казну податки і мита. Від схеми український бюджет недоотримує сотні мільйонів гривень. Зате в особливій касті щасливчиків життя вдалося. докладніше
Будівельникам пропонували хабар за те що не перешкоджатимуть будувати сучасний кінотеатр у центрі міста
Вер 28
Така ситуація склалася й з проектом Галицького центру кіномистецтва у Львові. докладніше
Про інформаційну війну
Вер 20
Все що ви скажете буде використано проти вас – це не тільки знаменита фраза американських поліцейських, це ще й головний принцип інформаційної війни, яка жорстко та професійно ведеться проти нас. докладніше
Про підготовку та діяльність підпорядкованих військ оперативного командування «Захід», підрозділів територіальної оборони та підготовку до партизанської війни розповідає командувач військ оперативного командування «Захід» генерал-майор Ігор Довгань. докладніше
Все одно Король!
Чер 14
Король махінацій знову при справі. Такі люди не тонуть? докладніше
Сучасний військовий
Тра 17
Як в нашій уяві виглядає український військовий? Це мужній чоловік в картузі, формі та з автоматом з чіткими рисами обличчя, гострим поглядом. І, звичайно, він справжній патріот! докладніше
Одіозний керівник ПАТ «Львівгаз» подав у відставку, повідомляють джерела у акціонерному товаристві. Керівник, якого звинувачували у багатомільйонних зловживаннях, імовірно розуміючи, що немає аргументів, які були б достатньо серйозними, щоб протиставити їх фактам зібраним журналістами, правоохоронцями та громадськими активістами, вирішив піти. докладніше
Березень 2014. Майдан позаду. Але попереду подальша ескалація сепаратизму через агресію у Криму та на Сході України. Перший же день коли відчинились двері військкоматів, я пішов до нашого Луцького та був записаний у першій трійці офіцерів-добровольців… докладніше