Журнал «Кримінальне чтиво.UA»

видання, яке регулярно інформуватиме читачів про злочини міліції, прокуратури, судів і суддів проти «маленького» українця.

Тойоти і мерседеси для обраних

Вер 30

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invУ той час, як десятки тисяч інвалідів марно чекають від держави на Део Ланоси, обрані, отримують з-за кордону фешенебельні автомобілі. Не платять за них у казну податки і мита. Від схеми український бюджет недоотримує сотні мільйонів гривень. Зате в особливій касті щасливчиків життя вдалося. докладніше

Будівельникам пропонували хабар за те що не перешкоджатимуть будувати сучасний кінотеатр у центрі міста

Вер 28

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kinosvit_2Така ситуація склалася й з проектом Галицького центру кіномистецтва у Львові. докладніше

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Про інформаційну війну

Вер 20

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granataВсе що ви скажете буде використано проти вас – це не тільки знаменита фраза американських поліцейських, це ще й головний принцип інформаційної війни, яка жорстко та професійно ведеться проти нас. докладніше

Генерал-майор Ігор Довгань: Треба бути готовими до найгірших сценаріїв

Чер 22

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terytorialni_zagony_oborony_0072Про підготовку та діяльність підпорядкованих військ оперативного командування «Захід», підрозділів територіальної оборони та підготовку до партизанської війни розповідає командувач військ оперативного командування «Захід» генерал-майор Ігор Довгань. докладніше

Все одно Король!

Чер 14

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imagesКороль махінацій знову при справі. Такі люди не тонуть? докладніше

Сучасний військовий

Тра 17

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vЯк в нашій уяві виглядає український військовий? Це мужній чоловік в картузі, формі та з автоматом з чіткими рисами обличчя, гострим поглядом. І, звичайно, він справжній патріот! докладніше

В «Львівгазі» буде новий керівник

Бер 19

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KОдіозний керівник ПАТ «Львівгаз» подав у відставку, повідомляють джерела у акціонерному товаристві. Керівник, якого звинувачували у багатомільйонних зловживаннях, імовірно розуміючи, що немає аргументів, які були б достатньо серйозними, щоб протиставити їх фактам зібраним журналістами, правоохоронцями та громадськими активістами, вирішив піти. докладніше

Спогади з польового щоденника офіцера штабу 14-ої бригади. Позивний «Боцман».

Жов 23

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12091338_1651322021811248_3498564188142482002_oБерезень 2014. Майдан позаду. Але попереду подальша ескалація сепаратизму через агресію у Криму та на Сході України. Перший же день коли відчинились двері військкоматів, я пішов до нашого Луцького та був записаний у першій трійці офіцерів-добровольців… докладніше