Журнал «Кримінальне чтиво.UA»

видання, яке регулярно інформуватиме читачів про злочини міліції, прокуратури, судів і суддів проти «маленького» українця.

Автомобільна мафія польських “рішал”

Бер 11

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zusulМільярди, що не надходять до бюджету, кордони практично паралізовані гігантськими кілометровими чергами і сотні тисяч водіїв, які їздять на авто з іноземними номерами.
Автомобілісти вміло використовують міжнародне законодавство, щоб не поповнювати державну казну.
Так, в Україні і Республіці Молдова процвітають сірі схеми імпорту іномарок. Тим часом у сусідній європейській країні процвітає імперія “рішал”, яких можна зустріти у відділах реєстрації авто. Вони працюють нелегально, особливо не ховаючись pеєструють на себе по кілька тисяч іномарок, і дуже не люблять камер. Польська влада, “рішал” чомусь вперто не помічає. І теж, ну дуже не любить журналістів. У долі – всі. докладніше

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Тойоти і мерседеси для обраних

Вер 30

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invУ той час, як десятки тисяч інвалідів марно чекають від держави на Део Ланоси, обрані, отримують з-за кордону фешенебельні автомобілі. Не платять за них у казну податки і мита. Від схеми український бюджет недоотримує сотні мільйонів гривень. Зате в особливій касті щасливчиків життя вдалося. докладніше

Будівельникам пропонували хабар за те що не перешкоджатимуть будувати сучасний кінотеатр у центрі міста

Вер 28

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kinosvit_2Така ситуація склалася й з проектом Галицького центру кіномистецтва у Львові. докладніше

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Про інформаційну війну

Вер 20

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granataВсе що ви скажете буде використано проти вас – це не тільки знаменита фраза американських поліцейських, це ще й головний принцип інформаційної війни, яка жорстко та професійно ведеться проти нас. докладніше

Генерал-майор Ігор Довгань: Треба бути готовими до найгірших сценаріїв

Чер 22

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terytorialni_zagony_oborony_0072Про підготовку та діяльність підпорядкованих військ оперативного командування «Захід», підрозділів територіальної оборони та підготовку до партизанської війни розповідає командувач військ оперативного командування «Захід» генерал-майор Ігор Довгань. докладніше

Все одно Король!

Чер 14

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imagesКороль махінацій знову при справі. Такі люди не тонуть? докладніше

Сучасний військовий

Тра 17

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vЯк в нашій уяві виглядає український військовий? Це мужній чоловік в картузі, формі та з автоматом з чіткими рисами обличчя, гострим поглядом. І, звичайно, він справжній патріот! докладніше

В «Львівгазі» буде новий керівник

Бер 19

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KОдіозний керівник ПАТ «Львівгаз» подав у відставку, повідомляють джерела у акціонерному товаристві. Керівник, якого звинувачували у багатомільйонних зловживаннях, імовірно розуміючи, що немає аргументів, які були б достатньо серйозними, щоб протиставити їх фактам зібраним журналістами, правоохоронцями та громадськими активістами, вирішив піти. докладніше