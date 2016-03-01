Мільярди, що не надходять до бюджету, кордони практично паралізовані гігантськими кілометровими чергами і сотні тисяч водіїв, які їздять на авто з іноземними номерами.

Автомобілісти вміло використовують міжнародне законодавство, щоб не поповнювати державну казну.

Так, в Україні і Республіці Молдова процвітають сірі схеми імпорту іномарок. Тим часом у сусідній європейській країні процвітає імперія “рішал”, яких можна зустріти у відділах реєстрації авто. Вони працюють нелегально, особливо не ховаючись pеєструють на себе по кілька тисяч іномарок, і дуже не люблять камер. Польська влада, “рішал” чомусь вперто не помічає. І теж, ну дуже не любить журналістів. У долі – всі. докладніше