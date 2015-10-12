У той час, як десятки тисяч інвалідів марно чекають від держави на Део Ланоси, обрані, отримують з-за кордону фешенебельні автомобілі. Не платять за них у казну податки і мита. Від схеми український бюджет недоотримує сотні мільйонів гривень. Зате в особливій касті щасливчиків життя вдалося. докладніше